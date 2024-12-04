KCDP raporu: Kasım ayında kadınların yüzde 63’ü evlerinde öldürüldü

HABER MERKEZİ

Türkiye'de kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddete karşı etkin ve caydırıcı cezaların uygulanmaması nedeniyle öldürülen kadınların sayısı günden güne artıyor.

Öldürülen kadınlara ilişkin verileri ay ay yayımlayan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), 2024 kasım ayı raporunu paylaştı.

Yayımlanan rapora göre, Türkiye'de bir ayda 32 kadın cinayeti işlendi. 26 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu.

23 KADININ ÖLDÜRÜLME NEDENİ TESPİT EDİLEMEDİ

Öldürülen 32 kadından 7’si boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi bahaneler ile, 1’i hedef olan kadının ölümüne tanık olduğu gerekçesiyle, 1’i para istediği bahanesiyle öldürüldü. 23 kadının ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.

Erkeklerin öldürdüğü kadınların isimleri şöyle:

KADINLAR KİMLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ?

Kasım ayında öldürülen 32 kadının 17’si evli olduğu erkek, 5’i birlikte olduğu erkek, 3’ü oğlu, 2’si akrabası, 2’si daha önce birlikte olduğu erkek, 1’i önceden evli olduğu erkek, 1’i tanımadığı biri tarafından öldürüldü. 1 kadının öldürüldüğü kişiyle yakınlığı tespit edilemedi. Kasım ayında kadınların yüzde 53’ü evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.

Şüpheli kadın ölümleri:

KADINLAR EN ÇOK EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Kadınların 20’si evinde, 2’si sokakta, 2’si arabada, 2’si arazide, 2’si kamusal alanda, 2’i işyerinde öldürüldü. 3 kadının öldürüldüğü yer tespit edilemedi. Kasım ayında öldürülen kadınların yüzde 63’ü evlerinde öldürüldü.

EN ÇOK SİLAH KULLANILDI

Bu ay öldürülen kadınların 16’sı ateşli silahlarla, 8’i boğularak, 6’sı kesici aletle, 1’i darp edilerek öldürüldü. Bir kadının nasıl öldürüldüğü tespit edilemedi. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 50’si ateşli silah ile öldürüldü.

İllere göre kadın cinayetleri ve şüpheli ölümler: