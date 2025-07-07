KCK Basın Ofisi duyurdu: PKK töreni canlı yayımlanmayacak, gazeteciler silah bırakma törenine alınmayacak

KCK Basın Ofisi, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik yapacağı açıklamaya ve Süleymaniye'de düzenlenecek törene ilişkin bilgilendirme yaptı.

Edinilen bilgiye göre; töreni takip etmeye gelen basın kuruluşları ve gazetecilere ilişkin yapılan planlamanın değiştiğini duyuran KCK Basın Ofisi'nin açıklaması şöyle:

“Değişen güvenlik durumu sebebiyle, Süleymaniye’de gerçekleşmesi planlanan törenle ilgili detayların kısa sürede değiştirilmesi gerekiyordu. Tören planlandığı gibi gerçekleşecek ancak canlı yayınlanmayacak ve basın mensuplarının katılması mümkün olmayacak. Bunun için çok üzgünüz ve bu acil son dakika değişikliği için anlayışınızı rica ediyoruz.

Törenin yapılacağı yerin yakınında, törenden sonra video kayıtlarının yayınlanacağı bir ekran kurulacaktır. Sizi bilgilendirebilmemizin tek yolu bu olacak. Oraya davetlisiniz. Bazılarınız yöntemdeki son dakika değişikliği nedeniyle törene katılmamaya karar verebilir; bu kararı tamamen anlıyor ve saygı duyuyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı üzgünüz."