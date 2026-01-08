KCK'den Halep için Türkiye'ye çağrı
KCK, Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik saldırılarının diyalog ve çözüm sürecini sabote etmeyi amaçladığını belirterek, Ankara’ya "Türkmenlere sahip çıkıyorsa Kürtlere de sahip çıkmalıdır" çağrısında bulundu.
KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, Şam yönetiminin Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Ankara’ya "Suriye’deki Kürtlere destek olma" çağrısı yapılan açıklamada, "Türkiye nasıl ki Türkmenlere sahip çıkıyorsa Kürtlere de sahip çıkmalıdır" denildi.
"BU TÜR SALDIRILAR ÇÖZÜMÜ SABOTE ETME GİRİŞİMİDİR"
Rudaw'da yer alan açıklamada özetle şunlar denildi:
"BAAS iktidarı devrilmiş, şimdi sakallı BAAS Suriye’nin üzerine karabasan gibi çökmüştür. Şam’ı ele geçiren HTŞ, kendisi gibi düşünmeyen halklara ve inançlara yönelik saldırılar yapmaktadır. Önce Aleviler ve Dürzilere, şimdi ise Kürtlere saldırılmaktadır. Bu mahallelerdeki Kürtler kimliğini korumaya ve Demokratik Suriye’nin bir parçası olmak için direnmeye çalışmaktadır.
Meşru bir iktidar olmak ve Suriye’nin birliğini sağlamak istiyorlarsa bu tür yaklaşımları bırakmalı, Kürt halkı ve diğer halklarla birlikte Suriye’nin birliğini sağlayacak bir politika yürütmelidirler. Hala bu konuda geç kalınmış değildir. Suriye’de Kürtlerin sürekli diyalog içinde olduğu dikkate alındığında, bu tür saldırılar diyalog sürecini ve makul bir çözümü sabote etme girişimi olmaktadır."
ANKARA'YA ÇAĞRI
Türkiye'de yürütülen sürece atıfta bulunan KCK, Ankara’ya şu çağrıyı yaptı:
"Bu Kürtler, Türkiye’deki Kürtlerin akrabalarıdır. Türkiye nasıl ki Türkmenlere sahip çıkıyorsa Kürtlere de sahip çıkmalıdır diyerek Suriye’de olumlu rol oynamasını istedik. Türkiye Kürt-Türk kardeşliğine dayalı yeni bir yüzyıl yaratmak istiyorsa yapması gereken budur; bu yönlü çağrımızı yineliyoruz."