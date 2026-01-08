KCK'den Halep için Türkiye'ye çağrı

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, Şam yönetiminin Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Ankara’ya "Suriye’deki Kürtlere destek olma" çağrısı yapılan açıklamada, "Türkiye nasıl ki Türkmenlere sahip çıkıyorsa Kürtlere de sahip çıkmalıdır" denildi.

"BU TÜR SALDIRILAR ÇÖZÜMÜ SABOTE ETME GİRİŞİMİDİR"

Rudaw'da yer alan açıklamada özetle şunlar denildi:

"BAAS iktidarı devrilmiş, şimdi sakallı BAAS Suriye’nin üzerine karabasan gibi çökmüştür. Şam’ı ele geçiren HTŞ, kendisi gibi düşünmeyen halklara ve inançlara yönelik saldırılar yapmaktadır. Önce Aleviler ve Dürzilere, şimdi ise Kürtlere saldırılmaktadır. Bu mahallelerdeki Kürtler kimliğini korumaya ve Demokratik Suriye’nin bir parçası olmak için direnmeye çalışmaktadır.

Meşru bir iktidar olmak ve Suriye’nin birliğini sağlamak istiyorlarsa bu tür yaklaşımları bırakmalı, Kürt halkı ve diğer halklarla birlikte Suriye’nin birliğini sağlayacak bir politika yürütmelidirler. Hala bu konuda geç kalınmış değildir. Suriye’de Kürtlerin sürekli diyalog içinde olduğu dikkate alındığında, bu tür saldırılar diyalog sürecini ve makul bir çözümü sabote etme girişimi olmaktadır."

ANKARA'YA ÇAĞRI

Türkiye'de yürütülen sürece atıfta bulunan KCK, Ankara’ya şu çağrıyı yaptı: