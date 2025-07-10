KCK: Öcalan’ın istediği adımı atacağız

KCK, dün yayımlanan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın videolu mesajına olumlu yanıt vererek "Bizden istediği adımı atma kararlığındayız" dedi.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, dün yayımlanan Abdullah Öcalan'ın görüntülü mesajına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

ANF'de yayımlanan açıklamada, Öcalan'ın 27 Şubat 2025'ten bu yana 2. kez çağrı yaptığı anımsatılarak "Biz de bu tarihi çağrısını değerlendirdik. Ulaştığımız sonuçları bütün açıklığıyla halkımızla ve kamuoyuyla paylaşmayı gerekli görüyoruz" denildi.

"SÜRECİN ARKASINDA DURDUK"

27 Şubat'tan bu yana kendilerinden istenilen adımları attıkları ifade edilen açıklamada, "Geldiğimiz aşama bakımından Türkiye Cumhuriyeti devleti ve mevcut iktidarı ise sürecin gereklerine göre ve attığımız somut adımlara karşılık olarak henüz herhangi bir adım atmamıştır. Bunu görüyor ve biliyoruz. Ancak buna rağmen biz, 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nda' belirtilen amaçlara olan inancımız gereği sürecin arkasında durduk. Büyük bir hassasiyetle bu tutumuzu sürdürmeye çalıştık. Bu yönlü çabamızın görüldüğüne de inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öcalan'ın kendilerinden istediği adımların atılacağı vurgulanan açıklamanın devamında özetle şunlara yer verildi:

"Halkımızı ve halklarımızı düşünerek bu yeni adımı da atıyoruz. Ancak sürecin tek taraflı ve sadece bizim atacağımız adımlarla ilerlemeyeceği bilinmelidir. Buna göre sürece doğru yaklaşılmalı ve atılması gereken adımlar atılmalıdır. Bu temelde Barış ve Demokratik Toplum sürecinin geliştireni olan Önder Apo'nun esareti son bulmalıdır. Aksi durumda, mevcut koşulları sürdürerek daha fazla ilerlemek mümkün değildir. İkinci olarak da demokratik siyaset ve bütüncül hukuk için gerekenler yapılmalıdır. Siyasetin ve meclisin buna göre inisiyatifi ve adımları gelişmelidir. Anlamlı bir süreç ve ilerleme ancak bununla mümkündür.

"UMUYORUZ Kİ BELİRTTİKLERİMİZ ANLAŞILIR"

Sonuç olarak bu tarihi adımı atma kararlılığını ortaya koyarken, aynı sorumluluk duygusuyla yapılması gerekenleri tekrardan belirtme ihtiyacı duyuyoruz. Umuyoruz ki, bu belirttiklerimiz anlaşılır ve gereği gibi hareket edilir. Biz bugüne kadar olduğu gibi şimdi de halkımız için büyük bir kazanım getireceğine inanarak bu adımı atıyoruz. Bu adımlarımızın karşılık bulacağına ve "Barış ve Demokratik Toplum" sürecinin başarıya ulaşacağına olan inancımızı koruyoruz."