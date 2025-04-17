KCK: Sırrı Süreyya Önder'in süreçteki rolü mevcut duruma kuşkuyla bakmayı gerektiriyor

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Önder için acil şifa dilenirken yaşanan sürecin kuşku verici olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder'in siyasi süreçte oynadığı rol dikkate alınırsa mevcut duruma kuşkuyla bakmayı da gerektiriyor" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“DEM Parti Meclis Başkanvekili ve İmralı heyeti üyesi değerli Sırrı Süreyya Önder ani kalp rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırılmış ve 12 saat süren ağır bir ameliyat geçirmiştir. Ne yazık ki hayati tehlikesinin sürdüğü doktorları tarafından belirtilmiştir. Bu haberi basından büyük bir üzüntüyle öğrendik ve gerçek durumu anlamaya çalıştık. Öncelikle kendisine çok acil şifalar ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Gerek sosyalizm ve demokrasi mücadelesiyle, gerekse de sanat ve düşünce çalışmalarıyla topluma mal olmuş değerli bir insanın böyle bir durumu yaşaması son derece üzücüdür. Dileğimiz ve umudumuz o ki bir an önce bu durumu atlatması ve yürüttüğü barış ve demokrasi çalışmaları başta olmak üzere bütün çalışmalarını bıraktığı yerden devam ettirmesidir. Böyle bir dilek ve umut içinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Türkiye'de Kürt sorununun demokratik siyasi çözümünün yeniden gündemde olduğu ve diyaloga giden yolda önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, yaptığı çalışmalarla bu süreçte stratejik bir rol oynayan değerli Sırrı Süreyya Önder'in birdenbire böyle bir durumla karşılaşması son derece önemlidir. Çünkü Sırrı Süreyya Önder değerli çalışmalar yürütmüş ve barış ve demokratik toplum sürecinin gelişmesinde ve sürecin buraya gelmesinde önemli katkısı olmuştur. Bu temelde Cumhurbaşkanıyla yaptığı görüşme sonrası ve adalet bakanıyla yapacağı görüşme öncesi bu durum da yaşanmıştır. Bu açıdan Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Kürt sorunun çözümünden yana olanların Sırrı Süreyya Önder'in çabalarının anlam ve değerini daha derinlikli bilince çıkarması ve barış ve demokratik çözüm sürecinin gelişmesi için daha cesur ve daha fazla çaba içerisinde olmaları gerekir.

Ameliyatı yapan doktorların da ifade ettiği gibi mevcut olay kolay gerçekleşen ve sık görülen normal bir durum değildir. Sırrı Süreyya Önder'in siyasi süreçte oynadığı rol dikkate alınırsa mevcut duruma kuşkuyla bakmayı da gerektiriyor. Çünkü Sırrı Süreyya Önder'in de aktif çaba harcadığı barış ve demokratikleşme sürecine karşıt olan iç ve dış güçlerin varlığı bilinmektedir. Burada bu kuşkumuzu da ifade etmeyi ve ilgili tüm güçlerin bu durumu aydınlatmak için gerekli çalışmaları yürütmeleri gerektiğini belirtmek istiyoruz. Zira böylesi durumların yaşanabileceğine dair Önder Apo da yapılan görüşmelerde önemle dikkat çekmiş, herkese dikkatli ve tedbirli yaklaşmalarını belirtmiştir. Dolayısıyla bu durum araştırılarak netleştirilmesi gereken bir olaydır.

Değerli Sırrı Süreyya Önder'in büyük emekleri ve çabalarıyla gelişen ve Önder Apo'nun tarihi "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısıyla" geliştirdiği sürecin başarıya ulaşması için verdiğimiz çaba bundan sonra da aynen devam edecektir. Hem Önder Apo'ya ve geliştirdiği sürece olan inancımız ve hem de dostumuz ve halkımızın davasına yoldaşlık eden değerli Sırrı Süreyya Önder'e verdiğimiz değer gereği bu çabamızı artırarak sürdüreceğimizi belirtmek istiyoruz. Kendisine bir kez daha acil şifalar diliyor, yüreğimizin değerli yüreğiyle birlikte attığını belirtiyoruz."

NE OLMUŞTU?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Önder, 12 saat süren bir ameliyat geçirmişti.

Yapılan bilgilendirmelerde Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilmişti.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Cuma günü Adalet Bakanı ile İmralı Heyeti'nin yapacağı görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ve partimizin bütün yöneticilerinin Hastane'de olması nedeniyle ertelendi" denilmişti.