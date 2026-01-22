KCK: Türkiye Cumhuriyeti bayrağının indirilmesi provokasyondur

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı, Nusaybin-Kamışlı sınırında Türk bayrağının indirilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Olayı "provokasyon" olarak nitelendiren KCK’den yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti bayrağının indirilmesi bir provokasyondur. Bu provokasyona dayanarak Kürt düşmanlığı tırmandırılmıştır. Provokasyondan sonra hareketimizin, DEM Parti’nin ve Kürtlerin hedeflenmesinin bir maksat için yapıldığı anlaşılmaktadır” denildi.

"Halkların değerlerine” ve “bayraklarına” saygı duyduğunu ifade eden KCK, "Suriye sınırları içinde Kürtlere yönelik saldırılarla eş zamanlı olarak bu provokasyonun yapılması dikkat çekicidir. Bu olay, toplumsal desteği kırmak için gerçekleştirilmiş bir sabotajdır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, bayrak indirme olayının PKK lideri Abdullah Öcalan'ın tanımlamasıyla "barış ve demokratik toplum süreci"ni sabote etme amacı taşıdığı da öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti, HTŞ öncülüğünde kurulan Şam yönetiminin Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrol ettiği bölgelere saldırmasını protesto etmek için 20 Ocak'taki grup toplantısını Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapmıştı.

Grup toplantısının sona ermesinin ardından yüzlerce kişi Suriye sınırını geçerek Nusaybin'e komşu Kamışlı'ya doğru yürümüşlerdi.

Bu yürüyüş sırasında bir grup sınırdaki Türk bayrağını indirmişti.