KCK yöneticisi Bese Hozat: Öcalan'ın açıklaması görüntülü olmazsa kabul etmeyiz

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat, PKK lideri Abdullah Öcalan’dan beklenen ‘silah bırakma’ çağrısının görüntülü olması gerektiğini, başkası tarafından okunan yazılı bir açıklamanın ‘inandırıcı olmayacağını’ söyledi.

Rudaw'ın aktardığına göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un görüntülü mesajın mevzuata uygun olmadığı yönündeki açıklamasını da değerlendiren Hozat, “Peki, yazılı açıklama mevzuata uygun olacak mı? Önder Apo tecrit altındayken nasıl bir açıklama yapabilir? Eğer bir açıklama bekliyorsanız, önce tecrit sistemini kaldırın” ifadelerini kullandı.

"BAŞKASININ OKUYACAĞI ÇAĞRIYI KABUL ETMEYİZ"

Başkası tarafından yapılan yazılı bir açıklamayı 'kabul etmeyeceklerini' açıklayan Hozat,

“Önder Apo’nun çağrısını bir başkası okuyarak iletirse bunun hiçbir inandırıcılığı olmaz. Hareketimiz ve halkımız bunu kabul etmez” dedi.

"İNANDIRICI OLMAZ"

Görüntülü olmayan bir çağrının 'inandırıcılıktan uzak' olacağını da belirten Hozat, "İlla da yapsın çağrıyı fakat görüntülü yapmasın, yazılı yapsın, kendisi de değil birileri alsın okusun onun adına. Biz bunu şiddetle reddediyoruz. Bunun hiçbir inandırıcılığı olmaz. Hiçbir etkisi olmaz. Önder Apo’yu görmeliyiz, sesini duymalıyız. Aksi halde hiçbir anlamı olmaz” açıklamasında bulundu.