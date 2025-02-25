KCK yöneticisi Bese Hozat: Öcalan'ın açıklaması görüntülü olmazsa kabul etmeyiz
KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat, PKK lideri Abdullah Öcalan'dan beklenen çağrının görüntülü olması gerektiğini söyledi. Hozat, "Başkasının okuyacağı yazılı bir açıklamanın hiçbir inandırıcılığı ve etkisi olmaz" dedi.
KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat, PKK lideri Abdullah Öcalan’dan beklenen ‘silah bırakma’ çağrısının görüntülü olması gerektiğini, başkası tarafından okunan yazılı bir açıklamanın ‘inandırıcı olmayacağını’ söyledi.
Rudaw'ın aktardığına göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un görüntülü mesajın mevzuata uygun olmadığı yönündeki açıklamasını da değerlendiren Hozat, “Peki, yazılı açıklama mevzuata uygun olacak mı? Önder Apo tecrit altındayken nasıl bir açıklama yapabilir? Eğer bir açıklama bekliyorsanız, önce tecrit sistemini kaldırın” ifadelerini kullandı.
"BAŞKASININ OKUYACAĞI ÇAĞRIYI KABUL ETMEYİZ"
Başkası tarafından yapılan yazılı bir açıklamayı 'kabul etmeyeceklerini' açıklayan Hozat,
“Önder Apo’nun çağrısını bir başkası okuyarak iletirse bunun hiçbir inandırıcılığı olmaz. Hareketimiz ve halkımız bunu kabul etmez” dedi.
"İNANDIRICI OLMAZ"
Görüntülü olmayan bir çağrının 'inandırıcılıktan uzak' olacağını da belirten Hozat, "İlla da yapsın çağrıyı fakat görüntülü yapmasın, yazılı yapsın, kendisi de değil birileri alsın okusun onun adına. Biz bunu şiddetle reddediyoruz. Bunun hiçbir inandırıcılığı olmaz. Hiçbir etkisi olmaz. Önder Apo’yu görmeliyiz, sesini duymalıyız. Aksi halde hiçbir anlamı olmaz” açıklamasında bulundu.
DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan İmralı heyeti, İmralı Cezaevi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan ile iki kez görüştü. Daha sonra Türkiye'deki siyasi partilerle görüşen İmralı heyeti, son olarak IKBY'de üç gün süren temaslarda bulundu. İmralı heyetinin Abdullah Öcalan ile son kez görüşmesi ve Öcalan'ın kısa süre içinde beklenen çağrıyı yapması bekleniyor. DEM Parti yetkilileri Öcalan ile bir kez daha görüşmek için henüz Adalet Bakanlığı'na başvurmadı.