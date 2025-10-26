KCK yöneticisi Sabri Ok: Af değil, hukuki düzenlemeler yapılmalı

PKK'nin Abdullah Öcalan’ın onayıyla Türkiye’deki tüm güçlerini çekmeye başladığını duyurmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan KCK Yürütme Konseyi Üyesi Sabri Ok, "Af istemiyoruz, sürecin ruhuna uygun hukuki düzenlemeler yapılmalı” dedi.

İçinde bulunulan durumu bir "geçiş süreci" olarak tanımlayan Ok, "PKK'ye özgü" yeni yasaların düzenlenmesi vurgusu yaptı.

Ok açıklamalarında, “Şu anki bir geçiş sürecidir, biten bir süreç değil. Bu adımlar atıldıkça karşılıklı iğme kazanarak süreç gelişecek. PKK’ye özgü ya da sürece özgü özel yasaları biz de istiyoruz. Herhangi bir af değil. Önder Apo'nun çok büyük gayretleriyle 50 yıllık bir mücadele bugüne kadar geldi. Çok önemli bir aşamadayız şimdi. Sadece buna mahsus özel bazı yasalar, düzeltmeler olabilir. Kamuoyunun beklediği ve merak ettiği adımları sorması doğaldır. Umarız yetkililer de, Türk devleti de bunları görür, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir” ifadelerini kullandı.

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın “fiziki özgürlüğünü” istediklerini vurgulayan Sabri Ok, Meclis'teki süreç komisyonu için "Öcalan ile görüşebilmeli" açıklamasında bulundu:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyon önemli bir adımdı, değerliydi. Birçok parti bu komisyonda yer aldı. Komisyon şu ana kadar istenildiği gibi rolünü oymnamamış olsa da olumsuz görmüyoruz. Komisyon Önder Apo ile görüşebilmeli ve görüşlerini dinlemelidir. Bu süreci geliştiren odur. Umudumuz budur.”

PKK, TÜRKİYE'DEN TÜM GÜÇLERİNİ ÇEKTİĞİNİ DUYURDU

PKK, Türkiye sınırları içindeki tüm güçlerini geri çekmeye başladığını duyurmuştu. Yapılan açıklamada bu kararın PKK lideri Abdullah Öcalan’ın onayı ile alındığı vurgulanmıştı. PKK, sürecin ikinci aşamasına geçildiğini belirterek, Türkiye sınırları içinde çatışma riski oluşturan tüm güçlerin “Medya Savunma Alanları”na çekilmekte olduğunu açıkladı. Açıklama şöyle:

“12. Kongre kararları temelinde, Önder Abdullah Öcalan’ın onayıyla, Türkiye’deki tüm güçlerimizi geri çekme işlemini başlatmış bulunuyoruz. Bu güçlerden bazıları şu anda burada ve bu açıklamaya bizzat katılıyor. Ayrıca sınır hattında olası provokasyonlara açık alanlarda da benzer önlemler alıyoruz.”

Açıklamada, sürecin kalıcı olabilmesi için yasal ve siyasal düzenlemelerin hızla yapılması gerektiği belirtildi: "Biz 12. Kongre kararlarına bağlıyız ve bunları uygulamakta kararlıyız. Ancak sürecin ilerlemesi için, PKK’ye özgü bir geçiş hukuku temelinde demokratik entegrasyon yasaları çıkarılmalı ve Kürt tarafının siyasete katılımı güvence altına alınmalıdır."