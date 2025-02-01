KCK yöneticisi Sabri Ok: Koşullar değişmezse adım atılamaz

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Sabri Ok, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri ile tokalaşmasının ardından başlayan yeni süreç ile ilgili "Koşulları değişmezse o zaman bir adım atılamaz" dedi.

Ok, Sterk TV’de yayınlanan Özel Program'da DEM Parti heyetinin İmralı'da gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ok, şunları söyledi:

"Reber Apo son konuşmasında, ‘Ekonomik, siyasi prangalarını ortadan kaldırmak istiyorum. Türkiye’nin önünü açmak istiyorum, Türkiye demokratikleşir. Komşuları için tehdit, baskı veya uluslararası güçler karşısında iradesiz olmamalı’ diyor. Reber Apo bunu yapmak istiyor ama diğer yandan AKP, üsten bir yaklaşım sergilerse hatta yo şöyle olur, ya böyle olur diye kılıç sallarsa, bu akıllı bir yol değil ve hiçbir şekilde çözüme hizmet etmez. Bundan dolayı her şeyden önce AKP’nin ciddi olması lazım, tecridin sona ermesi lazım.

Rahat bir şekilde yoldaşlarıyla, DEM Parti ile farklı kişilerle görüşmeler yapabilmesi gerekir. Bu şekilde tarihi rolünü oynayarak Türkiye’nin önünü açabilir. Reber Apo’nun talepleri çok makul, Türkiye’nin demokratikleşmesi, demokrasinin gelişmesi. Ben insanım, insanlık değerlerine bağlıyım, demokratım diyen bir kişi buna karşı çıkabilir mi? Ama AKP şu ana kadar olumsuz işaretler veriyor. Ama diğer yanda ise bir süreç gelişsin istiyorlar. Bunlar zıt şeyler."