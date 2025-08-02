KÇP masasında net oran bile yok

Emek Servisi

600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Çerçeve Protokolü'nde görüşme trafiği devam ederken zam oranları kafaları karıştırdı.

Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) sürecine ilişkin önceki gece Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz görüştü. Dün sabahın erken saatlerine kadar süren görüşmelerin ardından, KÇP'de anlaşmaya yaklaşıldığı iddia edildi. Ancak hükümet, işçilerin talebi olan oranları teklif etmiş değil.

Görüşme sonrası açıklama yapan Ergün Atalay "Ben arkadaşlara 'Sendikalarınıza gidin, teklifi sunun' diyeceğim. Arkadaşlar memnunsa, buraya gelip bize bildirsinler, biz de bakanlığa iletelim. Teklif şu anda yüzde 11’i geçti, fakat hala yüzde 16,57’yi bulmuş değil. Kamu işvereni yeni bir teklif sundu, yüzde 100 olumlu değil; ama olumluya yakın" dedi. Görüşmede, ikinci altı aylık dönem için enflasyon oranında yapılan teklifin AKP tarafından "Haziran-Aralık 2025 enflasyonu yüzde 11'i aşarsa, aşan kısım ikinci yıl ilave edilecek" şeklinde düzenlendiği görüldü. İktidarın son teklifinde de ilk yıl için artış oranı net biçimde yer almadı.

BirGün yazarı Prof Dr. Aziz Çelik, son teklifin yetersizliğine dikkati çekti. Çelik, "Kamu toplu iş sözleşmesinde hükümetin son teklifi 2. 6 ay zammına 50 TL (brüt 1500 TL) eklemek oldu. Türk-İş Başkanı Atalay kararı sendikaların ve işçilerin vereceklerini söyledi ve bu karara göre Cumartesi günü imza atılabileceğini ekledi. Bu değerlendirme “bizim için uygun, bunun dışında yapılacak bir şey yok” anlamına geliyor. Bu saatten sonra yorulmuş, bezmiş aylardır zam bekleyen işçi “imzalansın” diyecektir. Üstelik 31 Temmuz’da henüz başlamayan bir grevin yasaklanmasının ardından sendikaların gözünün iyice korktuğu anlaşılıyor" yorumunda bulundu. Zam oranlarına ilişkin hesaplamalarını paylaşan Çelik şu ifadeleri kullandı: "Türk-İş ve Hak-İş ne teklif etmişti ve alabildi? Birinci 6 ay yüzde 80-85 arası artışlar talep edildi. Yüzde 27,3 oranında artış sağlandı. İkinci 6 ayda yüzde 25 oranında artış talep edildi. Kağıt üzerinde yüzde 14, fiilen 4,4 zam alınabildi. Yıllık toplamda yüzde 130 civarında artış istendi ve fiilen yüzde 33 alındı. Durum bundan ibarettir!"

İşçilerin masadaki diğer temsilcisi olması gerekirken pes eden Hak-İş, teklifi olumlu bulduklarını açıkladı. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Dün akşamki yapılan görüşmelerdeki teklifler bir önceki Çalışma Bakanımızın kamuoyuyla paylaştığı tekliflerden ileri bir teklif. Ancak bizim konfederasyonumuzun da bu teklifler içerisinde bazılarının aydınlatılması, konuşulması ve üzerinde detaylı bir çalışma gerektiriyor" dedi.

MADENCİLER GREVE HAZIR

Öte yandan iktidarın teklif ettiği zam oranlarına karşı çıkan maden işçileri bugün greve çıkacak. KÇP çerçevesinde işyerlerinde toplu iş sözleşmeleri (TİS) imzalamaları gereken sendikalardan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Maden Tetkik Arama'da (MTA) çalışan işçileri kapsayan TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine bugün greve çıkacaklarını duyurdu. Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, TTK'da 31’inci Dönem, MTA’da ise 21'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin mart ayından bu yana sürdüğü belirtildi. Görüşmelerin Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "Tüm iyi niyetli çabalarımıza ve çağrılarımıza rağmen Kamu Çerçeve Protokolü'nde mutabakat sağlanamaması nedeniyle, grev kararımızı 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 08.00 itibarıyla hayata geçireceğiz" ifadesine yer verildi.