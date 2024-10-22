KDP kazandı, Ankara sevindi

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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) halk, iki yıldır ertelenen parlamento seçimlerinde sandık başına gitti. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Mesut Barzani liderliğindeki Erbil merkezli Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) açık ara birinci geldi. Bafel Talabani liderliğindeki Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ise ikinci oldu.

Seçimin hemen ardından hükümet kurma senaryoları yapılmaya başlandı. KDP’nin hükümet kurabilmesi için yeterli çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle KYB’ye taviz vermesi bekleniyor.

4 KEZ ERTELENMİŞTİ

IKBY’de 2022’den bu yana 4 kez ertelenen parlamento seçiminde 2 milyon 683 bin 618 seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu 6’ncı dönem milletvekili seçimlerinin oy verme işlemi tamamlandı. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, seçime katılımın yüzde 72 olduğunu açıkladı. 2018’de yapılan son seçime katılım yüzde 59,8 olmuştu.

Önceki dönemde 111 sandalyenin yer aldığı IKBY meclisinde etnik gruplara 11 koltuk ayrılıyordu. Ancak Irak Federal Mahkemesi tarafından toplamda 5’i etnik gruplara olmak üzere 100’e indirilen IKBY meclisindeki siyasi partilerin dağılımı ise belirli değişikliklerle varlığını korudu. Kürdistan Parlamentosu’nda yeni dönemde Erbil 34, Süleymaniye 38, Duhok 25 ve Halepçe ise 3 sandalye ile temsil edilecek. Seçimlerde 368'i kadın olmak üzere 1191 aday yarıştı.

Irak Kürdistanı seçimi ikili bir ayrışmaya yol açmıştı. Erbil merkizli KDP’yi Türkiye, ABD ve İsrail destekliyordu. Talabaniler’in KYB’ni ise İran, PKK ve Rojava’daki YPG destekliyordu. IKYB Başkanı Neçirvan Barzani geçen hafta Ankara’ya gelmişti.

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KOLTUK DAĞILIMLARI

KDP, 850 bin oy ile 40 sandalye kazandı. KYB, 399 bin oy alarak 25 sandalye kazandı. Yeni Nesil Hareketi 300 binden fazla oy ile 16 sandalye elde etti. İslami Birlik (Yekgirtu) 90 binden fazla oy alarak 6 sandalyeyi garantiledi. Adalet Topluluğu (Komel) de 70 binden fazla oy ile 3 sandalye almayı garantiledi. Helwest (Duruş) İttifakı 2 sandalye aldı. Halk Cephesi de aynı şekilde 2 sandalye kazandı. Önceki yıllarda muhalefetin en güçlü ismi olarak öne çıkan Değişim Hareketi (Goran) ise Süleymaniye’de 1 sandalye alabildi.