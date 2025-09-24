KDV istisnasında usulsüzlükler: Lüks yatlar ve eğlence teknelerine vergi muafiyeti

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2024 yılı Sayıştay denetim raporunda, KDV istisnalarında usulsüzlükler tespit edildi.

Sayıştay, vergi dairelerinin istisna belgelerini denetim yapmadan vermesinin özel yatlar, turistik gezi tekneleri ve paraşüt çekme tekneleri gibi ticari taşımacılık dışında kalan deniz araçlarının KDV’den haksız şekilde muaf tutulmasına yol açtığını tespit etti.

Sayıştay denetçileri vergi dairesi tarafından yoklama yapılmayan mükelleflerin bulunduğunu belirledi. Rapora göre, yoklama konusunda uygulama birliği olmadığından istisna kapsamında olmayan ticari yat, paraşüt çekme teknesi, özel yat ve boyu 24 metrenin altındaki turistik gezi ve eğlence amaçlı deniz araçları istisna belgesine sahip oldu.

Kamu idaresi cevabında, bulgu konusuna ilişkin uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik olarak ilgili birimlere gerekli talimatın verildiği ifade edildi.

Sayıştay raporunda mükelleflerin bu istisnalardan haksız yere yararlanmasıyla oluşabilecek vergi kaybının önlenmesine yönelik kontrol süreçlerinin oluşturulması ve uygulanması gerektiğine yer verildi.