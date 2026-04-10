‘Keçi 501’ Ankara’da izleyiciyle buluşuyor

BirGün/ANKARA

Doğa, emek ve sistem dışı bir yaşam pratiğini merkezine alan “Keçi 501” belgeseli, Ankara’da gösterim ve söyleşi programıyla izleyici karşısına çıkıyor.

Kült Kavaklıdere ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlik, 11 Nisan Cumartesi günü saat 16.45’te gerçekleşecek. Gösterimin ardından film üzerine bir söyleşi de yapılacak.

Belgesel, Doğu Karadeniz yaylalarında çobanlık yapan Cengiz’in yaşamını merkezine alıyor. Film, bir keçinin doğumuyla başlayıp bir yıl sonra kendi yavrusunu dünyaya getirmesiyle tamamlanan döngü üzerinden, doğanın zamanına uyumlanan bir hayatı görünür kılıyor. Yaklaşık üç yıllık bir üretim sürecinin ürünü olan yapım, piyasa ilişkilerinin dışında kalan bir yaşam pratiğini sinematik bir anlatıya dönüştürüyor. Dört yıllık bir çekim sürecinde tamamlanan filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Evrim Çervatoğlu’nun üstleniyor.

“Keçi 501”, uluslararası festival gösterimlerinin ardından ilk kez Altın Portakal’da gösterildi. Film, dünya prömiyerini Moskova Doker Uluslararası Belgesel Film Festivali’nde yaptı ve En İyi Ses Ödülü’nü kazandı. Ardından Belgrad Come On Doc Uluslararası Belgesel Film Festivali’nde En İyi Uzun Metraj Belgesel Film Ödülü’nü aldı.