“Keçi 501” filmi dünya prömiyerini yapacak

Yunis ALAÇAM

Yönetmenliğini Evrim Çervatoğlu’nun yaptığı “Keçi 501” belgesel filmi, yıllar süren çalışmanın ardından uluslararası sahneye çıkıyor. Moskova Film Festivali’ne seçilen belgesel-film prömiyerini gerçekleştirerek dünya seyircisiyle ilk kez buluşacak.

Keçi 501, Karadeniz’in yüksek dağlarında ve yaylalarında Rize/Fındıklılı bir çoban ile 500 keçinin peşine düşerek şekillendi. Kimi zaman dondurucu soğuklarda, kimi zaman kavurucu sıcakta, doğanın tüm zorluklarıyla iç içe geçen uzun bir sürecin ürünü. Çekimler boyunca yönetmen ve ekibi adeta keçilerin yaşamına ortak oldu; onların sabrını, direncini ve doğayla uyumunu paylaşarak “keçileşti.”

Film, 7 Eylül tarihinde Moskova’da festival kapsamında ilk kez gösterilecek. 4-5 Ekim tarihlerinde ise Belgrad’ta olacak.