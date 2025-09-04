"Keçi 501" Moskova Uluslararası Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapıyor

HABER MERKEZİ

Yönetmenliğini Evrim Çervatoğlu’nun yaptığı “Keçi 501” belgesel filmi, uluslararası sahneye çıkıyor. Moskova Film Festivali’ne seçilen belgesel-film prömiyerini gerçekleştirerek dünya seyircisiyle ilk kez buluşacak.

"Keçi 501", Karadeniz’in yüksek dağlarında ve yaylalarında Rize/Fındıklılı bir çoban ile 500 keçinin peşine düşerek şekillendi.

Kimi zaman dondurucu soğuklarda, kimi zaman kavurucu sıcakta, doğanın tüm zorluklarıyla iç içe geçen uzun bir sürecin ürünü olarak izleyiciye sunuldu.

"SADECE BİR BELGESEL DEĞİL"

İlk filmiyle Moskova Film Festivali ve Belgrad Film Festivali’ne seçilen Yönetmen Evrim Çervatoğlu, film hakkında şunları söylüyor:

"Keçi 501 sadece bir belgesel değil; dayanışmanın ve emeğin inatla sürdürülmesinin hikâyesi. Bizim için bu yolculuğun uluslararası seyirciyle buluşması çok büyük bir mutluluk."

Moskova Film Festivali’nde gerçekleşecek prömiyer, Keçi 501’in dünya çapında izleyiciyle buluşmasının ilk adımı olacak. Belgrad Film Festivali’ne de davet alan Yönetmen Çervatoğlu, film yolculuğunun farklı coğrafyalarda ve salonlarda devam edeceğini vurguluyor.

Film, 7 Eylül 2025 tarihinde Moskova’da festival kapsamında ilk kez gösterilecek. 4-5 Ekim 2025 tarihlerinde ise Belgrad’ta olacak.