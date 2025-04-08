Keçi, oğlak haczedildi

Melisa AY

Kredi ve kredi kartı borçları yükseldikçe ödemekte güçlük çeken yurttaşlar, birer birer icralık hale geldi. İcra dairelerine her gün on binlerce dosya gelmeye devam ediyor. Yalnızca dün 7 Mart'ta 22 bin 663 yeni dosya, icra dairelerine geldi.

İcra dairelerindeki derdest yani açık halde bulunan icra ve iflas dosyalarının sayısı 23 milyon 53 bin 593'e ulaştı. 1 Ocak 2025'ten bugüne kadar dairelere gelen dosya sayısı ise 2 milyon 711 bin 768 oldu.

İcra dairelerine bu ayın ilk 7 gününde UYAP üzerinden tam 104 bin 783 yeni dosya geldi.

Özellikle ürettiğinden emeğinin karşılığını alamayan üreticiler, tarlalarını, bahçelerini hatta hayvanlarını dahi ipotek ettirmek zorunda. Tarım sektörünün bankalara borcu da 935 milyar 936 milyon 324 bin liraya ulaşarak tarihin en yüksek tarım sektör borcu noktasına geldi.

280 BİN LİRA İÇİN İHALE AÇTILAR

Bu yılın ilk üç ayında ipotekli olması nedeniyle ödenmeyen borçlar karşılığında haczedilerek satışa açılan tarlaların sayısı 2 bin 937, traktörlerin sayısı 11 olmuştu. Traktör ve tarlaların ardından üreticilerin keçi ve oğlakları da haczedildi.

Son olarak Tekirdağ Çerkezköy'de hayvancılık yapan bir yurttaşın küçükbaş hayvanları haciz yoluyla alınarak satışa açıldı. Çerkezköy İcra Dairesi, borçlu üreticiye ait toplam 33 adet Malta melezi anaç keçi ve 30 adet oğlak için ihale süreci başlattı. Haraç mezat satılan hayvanların toplam piyasa değeri 280 bin 240 TL olarak hesaplandı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer konuyu gündeme getirerek "Küçük aile tipi işletmelerde çok sayıda ahır boş. Bu sefer de icra ile hayvanlar elden gidiyor. Ahır giderleri, yem giderleri, bakım ve aşı giderleri hayvancılığı sorunlu kılıyor. Hayvancılık, gelir-gider dengesi sağlanırsa sürdürülebilir. Bu sağlanamayınca da borçlar katlanıyor. İcra da kapıya dayanıyor" dedi.

"İktidar sorun çözme değil seyretme noktasında duruyor" diyen Gürer, borçların 2027'ye ötelenmesi, faizlerin silinmesi ve tarımda icraya sınır getirilmesi çağrısında bulundu.