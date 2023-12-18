Keçi yavrusu ile kurtarıcısının güldüren diyaloğu

Muğla’nın Datça ilçesinde kayalıklara sıkışan keçi yavrusunu kurtaran MAG-AME ekibinin keçiyle diyaloğu hem güldürdü hem yürekleri ısıttı.

Başta yangın ve diğer afet olaylarında arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Datça MAG-AME arama kurtarma ekibinin Datça Mesudiye Ada Burnu mevkiinde planlı intikal yürüyüşü bölgesinde öncü ekip tarafından yavru bir keçinin kayalara sıkıştığı görüldü.

MAG-AME öncü ekibi kayalıklara sıkışan keçi yavrusunu sıkıştığı yerden kurtarırken, keçi yavrusu ile kurtarma ekibinin diyalogu hem güldürdü hem de insanlık ölmemiş dedirtti. Sık sık meleyen yavru keçi annesine kavuşurken, önce karnını doyurdu, ardından gözden kayboldu.