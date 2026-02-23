Keçileri mozaikle anlattı

Mahir KANAAT

İstanbul Kadıköy'deki Evrim Sanat Galerisi, mozaik sanatının temsilcilerinden Mehmet Kına’nın 'Heey Keçiler, Hooy Keçiler' adlı sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Mozaik sanatını geleneksel tekniklerle çağdaş bir anlatım dili içinde yorumlayan Kına, üretimlerinde kültürel belleği, kırsal yaşamı ve toplumsal dönüşümleri odağına alıyor.

Doğayla ve keçilerle kurduğu bağ, sanatçının eserlerinde güçlü bir metafor olarak öne çıkıyor. Taş, cam ve doğal malzemelerle oluşturduğu yüzeylerde güncel meseleleri simgesel bir anlatımla işliyor. Sergi, 11 Mart'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.