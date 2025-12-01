Keçilerini otlatırken keşfetti: 300 kiloluk antik stel koruma altına alındı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde keçilerini otlatan bir çobanın ormanlık alanda bulduğu, sunak biçimli ve insan figürlü Roma dönemi mezar steli koruma altına alındı. Yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki eser, zorlu bir çalışmanın ardından Fethiye Müze Müdürlüğü'ne taşındı.

Kayacık Mahallesi’nde steli fark eden çoban, durumu müze yetkililerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, ağırlığı nedeniyle taşınamayan eseri zarar görmemesi için geçici olarak yeniden toprağa gömdü ve alana fotokapan yerleştirdi. Hazırlıkların ardından ekipler, kara yolundan 45 dakikalık yürüyüşle yeniden alana ulaşarak steli yaklaşık 7 saat süren bir çalışmayla çıkardı.

"ZAFER" VE "ONUR"U SİMGELİYOR

Arkeolog Ahmet Meke, eserin MS 1–3. yüzyıllara tarihlendiğini ve Anadolu’da görülen sunak tipli mezar stellerinin bir örneği olduğunu söyledi. Meke, ön yüzündeki kadın ve erkek figürlerinin muhtemelen bir aileyi betimlediğini, yazıtın ise ölen kişiye dair bilgiler içerdiğini belirtti. Yan yüzündeki çelenk kabartmasının “zafer ve onur”u simgelediğini aktaran Meke, figürün toplumda önemli bir kişiyi temsil ettiğini ifade etti.

Eser, konservasyon çalışmalarının ardından müzede sergilenecek.