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Keçileriyle kayalıklarda mahsur kalan çoban, kurtarıldı

Ajans Haberleri
  • 14.10.2024 17:15
  • Giriş: 14.10.2024 17:15
  • Güncelleme: 14.10.2024 17:15
Kaynak: DHA
Keçileriyle kayalıklarda mahsur kalan çoban, kurtarıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde, otlattığı keçilerini kurtarmak isterken kendisi de kayalıklarda mahsur kalan Abid Alpağut (65), ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla hayvanlarıyla birlikte kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Şirvan ilçesi Kasımlı köyü mevkisinde meydana geldi. Çobanlık yapan Abid Alpağut’un otlattığı keçiler, kayalıklarda mahsur kaldı. Keçilerini kurtarmak isteyen Alpağut da bulunduğu yerden dönemedi. Alpağut'un durumu bildirdiği yakınlarının ihbarıyla, olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alpağut, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla keçileriyle birlikte halatlarla kurtarıldı.

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