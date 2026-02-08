Keçiören Belediye Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Tolga Turgut, görevinden istifa etti

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’ den istifa ettiğini duyurmasından sonra Keçiören Belediye Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Tolga Turgut, görevinden istifa etti. Turgut, açıklamasında "Bizler bugün geldiğimiz noktada mücadelemizin gerekliliğini yerine getirecek, şahsi makamların yanında değil, başımız dik bir şekilde halkımızın, örgütümüzün, vicdanının yanında olacağız" dedi.

Tolga Turgut, sosyal medya hesbından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kıymetli Hemşehrilerim, değerli Keçiörenliler ve Baba Ocağım, ailem Cumhuriyet Halk Partililer; çocukluğumda kapısından girdiğim, farklı görevler aldığım, 20 yıldır onurla Gençlik Kolları İl Başkanlığından ana kademesine kadar görev yaptığım Cumhuriyet Halk Partisi benim ve ben gibi düşünenler için sadece bir siyasi parti değil; bir inanç, bir mücadele ve bir hayat yolculuğudur. Örgütümüzün bizlere verdiği görevle gece- gündüz demeden, destekleyen kimseyi utandırmadan, bizleri bu görevlere getirenlerin yüzünü bir gün olsun yere eğmeden görevimizi yapmanın onurunu yaşarken bugün geldiğimiz nokta da ortadadır.

Bizler bugün geldiğimiz noktada mücadelemizin gerekliliğini yerine getirecek, şahsi makamların yanında değil, başımız dik bir şekilde halkımızın, örgütümüzün, vicdanının yanında olacağız. Bu nedenle Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcılığı ve Başkan Vekilliği görevimlerimden istifa ediyorum. Bizler için aslolan makamlar değil; Cumhuriyet Halk Partisidir.”