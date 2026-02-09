Keçiören Belediyesi'nde yardımcılık için tekme tokatlı kavga

Keçiören Belediyesi Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifasının ardından, CHP'li isimlerin Özarslan'ın yardımcılığı görevini bırakmasıyla boşalan koltuklar için kavga çıktı. Gelişmeyi CHP Grup Başkanvekili Murat Emir duyurdu. Emir, kavga anına ilişkin olduğu belirtilen video paylaştı.

Emir, sosyal medyadan yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

"İstifa eden Keçiören belediye meclis üyeleri başkan yardımcılığı için başkanlık katında şimdiden tekmeli tokatlı kavgaya tutuşmuşlar. Rant büyük kavga büyük…"

KAVGA ANLARI KAMERADA

Keçiören Belediyesi'nde yaşanan kavgaya ait olduğu belirtilen görüntülerde belediye meclis üyelerinin küfür ve hakaretler ettiği ve birilerinin kavgayı ayırdığı yahut kavga çıkmasını engellemeye çalıştığı görülüyor.

Emir'in paylaştığı video: