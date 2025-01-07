Keçiören Belediyesi'nden Gökçek’lerin provokasyonuna suç duyurusu

Keçiören Belediyesi, AKP'li Osman Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'kefen alımında yolsuzluk yaptığı' iddialarına ilişkin broşürleri sokakta dağıtan şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

Afişin içeriğinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik karalama niteliğinde ifadelerle birlikte bir karikatür yer aldı.

Olay yerinde müdahale etmeye çalışan Keçiören Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, kadının bağırararak verdiği tepkiyle karşılaştı.

"KAMU HİZMETLERİNİN AKSAMASINA ENGEL OLMUŞTUR"

Zabıta ekipleri, kadının kalabalıktan faydalanarak koşarak uzaklaştığını bildirdi.

Olaya ilişkin Keçiören Belediyesi’nce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe yazılarak suç duyurusunda bulunuldu.

Dilekçede, “İçeriği itibariyle asılsız iddiaların yer aldığı ve suç teşkil eden bilgi ve belgelerin paylaşıldığı afişleri dağıtan şahıs bu fiil eylemlerinin yanı sıra belediyemiz zabıta ekiplerine de mukavemet etmek suretiyle kamu hizmetlerinin aksamasına ve gerekli şekilde yürütülmesine engel olmuştur” ifadelerine yer verildi.

