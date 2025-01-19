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Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: 0 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3

Ajans Haberleri
  • 19.01.2025 16:00
  • Giriş: 19.01.2025 16:00
  • Güncelleme: 19.01.2025 16:00
Kaynak: AA
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: 0 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İsmail Yıldırım, Ayşim Koşar

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Lila Şengün, Micaya, Ergül Avcı, Bedart-Ghani, Yordanova, Ceren Karagöl (Dilara Yeşil, Sangiacomo, Burcu Yönder, Ndiaye, Selin Navruz, Fulden Ural, Zeynep Sena Güleryüz)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska, Berka Buse Özden, Stojiljkovic, Fatma Şekerci (Gizem Çerağ Düzeltir, Seher Aksoy, Merve Nur Öztürk, Cansu Aydınoğulları, Johnson, Defne Başyolcu)

Setler: 16-25, 22-25, 25-27

Süre: 95 dakika (24, 31, 40)

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