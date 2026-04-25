Keçiören'deki cinayet soruşturmasında 7 tutuklama

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Erdal Polat'ın motosikletten ateş açılarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı.

Olay, 22 Nisan günü saat 01.00 sıralarında Kamil Ocak Mahallesi Emirdağ Sokak'taki bir iş yerinde meydana geldi. Motosikletli saldırganlar tarafından iş yerine tabancayla ateş açıldı. İçeride bulunan Erdal Polat hayatını kaybederken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

SİLAHLAR METRUK BİNADA BULUNDU

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin olayda kullandığı değerlendirilen motosiklet ile metruk bir binanın içerisine gömülmüş 2 tabanca ele geçirildi.

7 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.