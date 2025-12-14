Keçiörengücü evinde iki puan bıraktı

1. Lig’in 17. haftasında Keçiörengücü, sahasında Erokspor’u konuk etti. Ankara Aktepe Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Mücadelede ev sahibi Keçiörengücü, rakibinin baskısına rağmen skor üstünlüğünü yakaladı.

İlk yarıda gelişen atakta Erokspor savunmasında Dimitri Cavare’nin kendi kalesine gönderdiği top ağlarla buluştu ve Keçiörengücü öne geçti. Konuk ekip Erokspor ise ikinci yarıda penaltıdan Hamza Çatakovic’in golüyle eşitliği sağladı.

Karşılaşmanın istatistikleri, oyunun genelinde Erokspor’un daha fazla topa sahip olduğunu gösterdi. İstanbul temsilcisi yüzde 54 oranında topa sahip olurken, Keçiörengücü yüzde 46’da kaldı.

Erokspor 332 başarılı pasla oyunu daha fazla kontrol eden taraf olurken, Keçiörengücü 290 başarılı pas üretti. Her iki takım da yüzde 83 pas isabet oranı yakaladı.

Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 22’ye yükseltirken, Erokspor 32 puana ulaştı. Ligin bir sonraki haftasında Keçiörengücü, Manisa FK deplasmanına konuk olacak. Erokspor ise sahasında Sarıyer’i ağırlayacak.

1. Lig'de 13.30'da başlayan diğer maçta Erzurumspor evinde konuk ettiği Bodrumspor ile 2-2 berabere kaldı. Böylece Erzurum 27, Bodrum ise 31 puana yükseldi.