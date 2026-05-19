Keçiörengücü'nün genç futbolcusu yaşamını yitirdi

1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü’nün 16 Yaş Altı Futbol Akademi Takımı oyuncusu Abdullah Sultanoğlu, geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, akademi takımında forma giyen 16 yaşındaki Abdullah Sultanoğlu’nun elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiği belirtilerek derin üzüntü duyulduğu ifade edildi.

MOTOSİKLETLE KAZA

Açıklamada ayrıca merhum için Allah’tan rahmet dilendiği, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır temennisinde bulunulduğu aktarıldı.

2010 doğumlu olduğu öğrenilen Sultanoğlu’nun 16 Mayıs Cumartesi günü Ankara’nın Çubuk ilçesinde motosikletle seyir halindeyken kaza geçirdiği bildirildi.

Ağır yaralı olarak Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırılan genç futbolcunun, burada tedavi altına alındığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.