Keçirören'de 'yabancı dilde tabelaya yasak' kararı

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "İlçemizde Türkçe tabelaların kullanılmasını istiyoruz ve bu konuda çok hassasız. Yabancı tabela kullanımına izin vermeyeceğiz" dedi.

Güncel 03.05.2024 13:51 Giriş: 03.05.2024 13:51

Güncelleme: 03.05.2024 13:56 Kaynak: AA

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