Kedi besleyen yurttaşa saldırı protesto edildi

İzmir Ulukent'te sokak kedilerini beslediği için Nail Çetin'in saldırıya uğraması protesto edildi. Açıklamada, artan şiddete karşı durulacağı vurgulandı.

İzmir'in Menemen ilçesi Ulukent semtinde sokak kedilerini beslediği için saldırıya uğrayan Nail Çetin isimli yurttaşla dayanışma için protesto düzenlendi. İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları, Çetin'in saldırıya uğradığı yerde eylem gerçekleştirdi.

Yapılan ortak açıklamayı okuyan Kaan Gencel, hayvanlara ve onlarla ilgilenen insanlara şiddetin bitmediğini vurguladı.

Gencel, "Katliam yasası Meclis'ten iktidar ve yandaşlarının oylarıyla geçti. Yasanın gündeme gelmesiyle, halihazırda olan şiddet, siyasilerin ölümden yana söylemleriyle birlikte, İzmir'de ve tüm Türkiye'de hızla tırmandı. 2 gün önce yaşadığı sitede, sokak hayvanlarını beslediği için, eşiyle birlikte taciz edilen, sürekli tehdit alan, en sonunda da şiddete uğrayan hayvan sever dostumuz için buradayız" dedi.

Şiddet faillerinin kimlerden güç aldığını bildiklerini belirten Gencel, "Ülkedeki artan yoksulluktan kaynaklı biriken öfkeyi toplumu kutuplaştırarak hayvanlara ve hayvan sevgisi taşıyan insanları, sanki halktan değilmiş, elit, burjuva gibi göstererek hedef haline getiriyorlar ve iktidar, bu kutuplaşma ve ayrışmadan beslenerek kendi zeminini meştulaştırmaya çalışıyor. Ülkede, kadından çocuğa, LGBTİ+'dan işçiye, herkes bu zulümden nasibini alırken, biz, hayvandan, insandan, doğadan yana olanlar bu artan şiddete karşı duracağımızı, toplumun her kesimiyle birlikte olacağımı haykırıyoruz" diye konuştu.