'Kedi Kadın' olarak bilinen Jocelyn Wildenstein hayatını kaybetti

Yaptırdığı yüz ameliyatlarının ardından 'kedi kadın' lakabını alan Jocelyn Wildenstein 84 yaşında hayatını kaybetti.

84 yaşındaki Wildenstein'in ölüm haberini, nişanlısı Lloyd Klein duyurdu. Klein, Wildenstein'in öğle uykusu sırasında 'huzurlu bir şekilde' hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Wildenstein, Alec Fransız asıllı Amerikalı milyarder Alec Wildenstein ile evliliğinin ilk yılında başladığı esteteik operasyonlara yaşamı boyunca devam etti ancak ameliyat olduğunu uzun bir süre boyunca kabul etmedi.