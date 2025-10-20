Kediler hakkında bilinen 4 yanlış bilgi

Bilim insanları, kediler hakkında halk arasında kulaktan dolma bilgiler nedeniyle yaygın olan 4 efsaneyi çürüttü.

Popular Science'ın haberinde yer alan, bilimsel verilerle çürütülmüş en yaygın dört kedi efsanesi şu şekilde:

SÜT İÇMELİLER Mİ?

Klasik görüntülerde sıkça gördüğümüz “kedi süt içerken mutlu” sahneleri aslında yanılgıdan ibaret. Kedilerin çoğu, sütü sindirmek için gerekli olan laktaz enzimi üretmez ve laktoz intoleransına sahiptir. Adelaide Üniversitesi’nden kedi davranışları uzmanı Julia Henning, süt ve süt ürünlerinin kedilerde ishal, kusma ve şişkinlik gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

Henning “Kediler rahatsızlıklarını gizlemekte çok iyidir; çünkü vahşi doğada zayıflık göstermek onları yırtıcılara hedef haline getirir” diye ekledi. Yani süt içen kediniz acı çekiyor olabilir, tamamen uzak tutmak gerekiyor.

KEDİLER GECECİ DEĞİLDİR

Pek çok kişi kedilerin gece boyunca hareketli olduğunu düşünür. Ancak bilimsel çalışmalar, kedilerin alacakaranlık hayvanları olduğunu gösteriyor. Yani günün erken saatlerinde ve gün batarken aktif olurlar. Bu davranış, doğal avlanma alışkanlıklarına dayanıyor.

Eğer kedinizin gece hareketliliği sizi rahatsız ediyorsa, yatmadan önce onunla oyun oynayıp küçük bir öğün yedirmek faydalı olabilir.

MIRLAMAK HER ZAMAN MUTLULUK ANLAMINA GELMEZ

Kedilerin mırlaması çoğu zaman mutlulukla ilişkilendirilse de tek nedeni bu değildir. Kediler stres altında, ağrı çekerken veya uyumadan önce kendilerini rahatlatmak için de mırlar. Bu nedenle mırlamayı tek başına “mutluluk göstergesi” olarak yorumlamak yanıltıcı olabilir. Kediyi anlamak için mırlama sırasında vücut dilini gözlemlemek önemlidir.

KEDİLER KÖPEKLERDEN DAHA SOĞUK DEĞİLDİR

Kedilerin soğuk ve bağımsız görünmesi, onları sevgi gösteremeyen canlılar olarak algılamamıza neden olabilir. Oysa Oregon Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, kedilerin de insanlara güven temelli bağlar geliştirdiğini ortaya koyuyor. Kediler, sahiplerini güven kaynağı olarak görür ve onlarla etkileşimde bulunurken stres seviyelerini düşürebilirler. Yani kediler, köpeklere göre daha az bağlı değildir, bunu farklı şekilde gösterirler.