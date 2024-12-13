Kedilerin insan yaşı kaçtır? Ev kedisi ve sokak kedisinin ortalama yaşam ömrü nedir?

Kedilerin yaşam ömürleri insanlar kadar yüksek değil fakat yaşadıkları her yıl, insana oranla çok daha yoğun geçiyor. Kedilerin ortalama ömürleri ne kadardır ve kedilerin insan yaşı kaçtır?

KEDİLERİN ORTALAMA ÖMRÜ KAÇ YILDİR?

Evcil kedilerin ortalama ömürleri 12-18 yıldır. İyi Bakılan Kediler ise 20 yıl ve üzerine çıkabilir.

Sokak kedilerinin ise ortalama ömürleri, zorlu çevre koşulları, hastalıklar, yetersiz beslenme ve trafik gibi tehlikeler nedeniyle 2-8 yıl arasındadır.

KEDİLERİN İNSAN YAŞINI HESAPLAMA

Kedilerin yaşını insan yaşıyla karşılaştırmak için 20 yaşına kadar şu şekilde bir hesaplama yapabiliriz:

1 yaşındaki kedi: İnsan yaşıyla 15 yaşına eşittir.

2 yaşındaki kedi: İnsan yaşıyla 24 yaşına eşittir.

3 yaşındaki kedi: İnsan yaşıyla 28 yaşına eşittir.

4 yaşındaki kedi: İnsan yaşıyla 32 yaşına eşittir.

5 yaşındaki kedi: İnsan yaşıyla 36 yaşına eşittir.

6. 6 yaşındaki kedi: İnsan yaşıyla 40 yaşına eşittir.

7 yaşındaki kedi: İnsan yaşıyla 44 yaşına eşittir.

8 yaşındaki kedi: İnsan yaşıyla 48 yaşına eşittir.

9 yaşındaki kedi: İnsan yaşıyla 52 yaşına eşittir.

10 yaşındaki kedi: İnsan yaşıyla 56 yaşına eşittir.

11 yaşındaki kedi: İnsan yaşıyla 60 yaşına eşittir.

12 yaşındaki kedi: İnsan yaşıyla 64 yaşına eşittir.

13 yaşındaki kedi: İnsan yaşıyla 68 yaşına eşittir.

14 yaşındaki kedi: İnsan yaşıyla 72 yaşına eşittir.

15 yaşındaki kedi: İnsan yaşıyla 76 yaşına eşittir.

16 yaşındaki kedi: İnsan yaşıyla 80 yaşına eşittir.

17 yaşındaki kedi: İnsan yaşıyla 84 yaşına eşittir.

18 yaşındaki kedi: İnsan yaşıyla 88 yaşına eşittir.

19 yaşındaki kedi: İnsan yaşıyla 92 yaşına eşittir.

20 yaşındaki kedi: İnsan yaşıyla 96 yaşına eşittir.

Bu hesaplama, kedilerin hızlı bir şekilde yaşlandığını ve özellikle ilk yıllarında insan yaşına göre daha hızlı büyüdüğünü gösterir.