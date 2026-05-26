Kediye çarpmamak için manevra yaptı: Araba plaja devrildi, 2'si çocuk 4 yaralı

Giresun'da kediye çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobilin plaja devrildiği kazada 2’si çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Piraziz ilçesinde meydana geldi.

Karadeniz Sahil Yolu Eğrice mevkisinde giden S.I. (56) yönetimindeki CE FA 25 plakalı otomobil kediye çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak plaja devrildi.

Kazada S.K. (32), A.K. (5), T.K. (13) ve B.N. (34) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bulancak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.