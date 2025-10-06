Giriş / Abone Ol
Kediye işkence davasında karar: 3 yıl 8 ay hapis cezası!

Başakşehir ilçesinde Cezve adlı kediye işkence ederek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Burak Alan'a 3 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Güncel
  06.10.2025 15:30
  • Giriş: 06.10.2025 15:30
  • Güncelleme: 06.10.2025 15:32
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Cezve adlı kediye işkence ederek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Burak Alan ilk kez hakim karşısına çıktı.

Davanın ilk duruşması, Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Kararını açıklayan mahkeme Burak Alan'ı 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Cezada indirm uygulanmadı.

Duruşmayı çok sayıda kişi takip ederken, duruşma salonu önünde bekleyen hayvan hakkı savuncuları kararın açıklanmasının ardından gözyaşlarına boğuldu; birbirlerine sarıldı.

Fotoğraf: DHA
