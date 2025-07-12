Kediye yardım etmek isterken su kanalına düştü

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir genç kız, kediye yardım etmek isterken su kanalına düştü.

Olay, Ziya Gökalp Mahallesi Tepeşehir Yolu üzerindeki Gümüş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Derya Bolat (23) Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait kanalda mahsur kalan bir kediyi kurtarmak istedi. Kediyi kanaldan çıkarmaya çalışan Bolat, dengesini kaybederek düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Erbaa Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kanaldan çıkartılan Polat, Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kızın ayağında kırık olduğu öğrenildi.