Kediyi yanına çağırıp yağ çözücü sprey sıkmıştı: Adli kontrolle serbest bırakıldı, iş akdi feshedildi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bir sokak kedisine spreyle yağ sökücü sıkıldığı iddialarına ilişkin gözaltına alınan 2 market çalışanı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan söz konusu 2 çalışanın iş akdinin feshedildiği belirtildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 43 yaşındaki A.A'nın, çalıştığı marketin önündeki sahipsiz kediye spreyle yağ sökücü sıktığı iddia edilen görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Ekipler, A.A. ile bu anları cep telefonuna kaydeden mesai arkadaşını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, A.A'nın ifadesinde, spreyin içindeki maddenin su olduğunu, kedinin markete girmeye çalışması üzerine onu uzaklaştırmak amacıyla spreyi sıktığını öne sürdüğü öğrenildi.

Kediyi yanına çağırıp yağ çözücü sprey sıkmıştı: Adli kontrolle serbest bırakıldı, iş akdi feshedildihttps://t.co/VuUDbiNpyj pic.twitter.com/CDFerKUfCq — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 5, 2026

ÇALIŞANLARIN İŞ AKDİ FESHEDİLDİ

Öte yandan kadının çalıştığı süpermarket zinciri ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Söz konusu çalışanların iş akdinin feshedildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyada yer alan ve bir mağazamızda yaşandığı görülen görüntüler hepimizi derinden üzmüştür. Söz konusu olayla ilgili incelemeler hızla başlatılmış, konuya dahil olan kişilerin iş akdi feshedilmiştir. Benzer durumların tekrar yaşanmaması adına süreçlerimiz hassasiyetle ele alınmaktadır."