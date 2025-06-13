Kefe Yaylası doğa tutkunlarını bekliyor

Denizli’de sıcak havalardan kaçmak isteyenlerin uğrak noktalarından Kefe Yaylası, 1350 metre rakımı, temiz havası ve doğanın içinde sunduğu eşsiz imkanlarıyla, günübirlik ziyaretçiler, kamp severler ve karavancıları ağırlıyor.

Serinhisar’ın Yatağan Mahallesi sınırlarında bulunan Denizli merkeze yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Kefe Yaylası, 300 çadır kapasiteli kamp alanının yanı sıra karavan tutkunları için özel olarak hazırlanan konaklama alanlarıyla dikkat çekiyor. 171 bin metrekarelik geniş bir alana yayılan yaylada restoran, büfe, manav, çay bahçesi, yörük çadırı, 24 saat sıcak su imkanı, duş, spor ve oyun alanları gibi birçok donatı bulunuyor. Doğayla baş başa kalmak isteyen ziyaretçiler için ideal bir ortam sunan Kefe Yaylası, serin atmosferi ve nefes kesici manzaralarıyla şehir stresinden uzaklaşmak isteyenlerin gözdesi haline geldi. Sadece Denizli’den değil, çevre illerden de çok sayıda doğaseverin uğrak noktası haline gelen Kefe Yaylası, özellikle karavanıyla özgürlüğün tadını çıkarmak isteyenler için unutulmaz bir konaklama fırsatı sunuyor.