Kefoğlu Anadolu Lisesi'nde eylem: Hocama, okuluma, geleceğime dokunma!

Bilge Su YILDIRIM

Ülke genelindeki proje okullarında birçok öğretmenin zorunlu olarak tayin edilerek sürgün edilmesine yönelik tepki ve protestolar devam ediyor.

İstanbul Bostancı’da yer alan Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi’nde bugün öğrenci ve mezunlar, “Hocama, okuluma, geleceğime dokunma” diyerek yürüyüş gerçekleştirdi.

Öğrenciler, okul idaresinin “Polis görüntülerinizi çekecek, hepiniz disipline verileceksiniz” yönündeki tehditlerine rağmen saat 14.30 itibariyle derslere girmeyerek okul bahçesinde oturma eylemi gerçekleşti.

Bu sırada okulun mezunları da liseye giriş kapısı önünde toplanarak öğrencilerin bahçedeki oturma eylemine destek verdi.

Mezunlar ve öğrenciler, okul kadrosundan çıkarılan öğretmenlerinin adlarını okuyarak “Burada” diyerek bağırdı.

Öğrenci Veli Derneği de öğrenci ve mezunların eylemine destek verdi.

Öğrenciler ve mezunlar, 15.30’da yürüyüş gerçekleştirecek.