Keir Starmer ile Donald Trump bir araya geldi: Gazze için 'barış' vurgusu

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Aylesbury kentindeki Başbakanlık çalışma ofisi Chequers'ta gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Starmer, geçen yüzyılda olduğu gibi, bu yüzyılı da birlikte "şekillendirmek" için hazır olduklarını belirtti.

Bugün yaptıkları teknoloji ortaklığının ötesinde güvenlik meselesinin de ikili ilişkilerin temel taşı olmaya devam ettiğini dile getiren Starmer, ABD ile savunmada da barışta da "birleşmiş" durumda olduklarını kaydetti.

Starmer, Gazze'ye ilişkin,"Orta Doğu'daki insani felaketi sona erdirmek, yardımları ulaştırmak, rehineleri serbest bırakmak ve nihayetinde İsrail’i ve bölgeyi İsrailliler ile Filistinlilere barış ve güvenlik sağlayabilecek kapsamlı bir plana geri döndürmek için birlikte çalışıyoruz" dedi.

Ukrayna'daki ölümleri de sona erdirmek için birlikte hareket ettiklerini aktaran Starmer, son günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, işgalin başından bu yana en büyük saldırısını gerçekleştirerek ve NATO hava sahasını ihlal ederek "gerçek yüzünü" gösterdiğini söyledi.

Starmer, "Bugün, savunmamızı nasıl güçlendirebileceğimizi, Ukrayna’ya daha fazla nasıl destek sağlayabileceğimizi ve Putin’i kalıcı bir barış anlaşmasına ikna etmek için baskıyı kararlı biçimde nasıl artırabileceğimizi görüştük" diye konuştu.

Toplantının soru-cevap bölümünde "Filistin devletinin tanınması gerçekte neyi sağlayacak? Bu, kendi partinizdeki insanları yatıştırmak için yapılan bir jest politikası değil mi?" sorusu üzerine Starmer, Trump ile yaptıkları görüşmede bu meseleyi de ele aldıklarını aktardı.

Starmer, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'deki durum tolere edilemez olduğundan, barış ve bir yol haritasına ihtiyaç olduğu konusunda kesinlikle hemfikiriz. ⁠Bu, üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız barış planının bir parçası. Bu sabah sadece bunu tartışmakla kalmadık, ekiplerimiz (Filistin devletinin) tanınması konusunun ele alınması gerektiği konusunda da birlikte çalışıyor. Bu, umarız bizi şu anda içinde bulunduğumuz korkunç durumdan, şu anda sahip olmadığımız güvenli ve emniyetli bir İsrail ile yaşayabilir bir Filistin devleti sonucuna ulaştıracak genel paketin bir parçasıdır."