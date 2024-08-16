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Keklik avlayan kişiye 36 bin 412 lira cezası

Bitlis'te 2 keklik ve av malzemeleriyle yakalanan kişiye 36 bin 412 lira ceza yazıldı.

Güncel
  • 16.08.2024 11:06
  • Giriş: 16.08.2024 11:06
  • Güncelleme: 16.08.2024 11:09
Kaynak: AA
Keklik avlayan kişiye 36 bin 412 lira cezası
Fotoğraf: AA

Bitlis'te keklik avlayan bir kişiye 36 bin 412 lira para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bir araçta arama yaptı.

Araçta, 2 kınalı keklik, 2 tahta kafes ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

DKMP ekiplerine teslim edilen keklikler, doğaya bırakıldı.

Sürücüye 36 bin 412 lira ceza uygulandı.

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