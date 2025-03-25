Kekova kurtuldu

Antalya’nın doğa harikası Kekova ile Kaş arasındaki özel çevre koruma statüsündeki bölge için hazırlanan 1/25 binlik plan mahkeme kararıyla iptal edildi. Mimarlar Odası Antalya Şubesi müjdeli haberi paylaşarak davan halkın zaferle çıktığını duyurdu. İptal kararında; planın şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine ve kamu yararına uygun olmadığı ve özel statülü koruma alanlarının koruma-kullanma dengesini bozucu nitelikte olduğu gerekçelerine yer verildi.

Odadan yapılan açıklamada, “Yine haklı çıktık’’ denildi. Açıklamada, planın bölgede yapılaşmaya yol açacağı, kara yolu yapımıyla bölgenin tabii ve özel statülü fiziki yapısının ve doğal bitki örtüsünün bozulacağı dile getirildi.

Yapılaşmanın ve ulaşımın bu kesimde insan yoğunluğunun artmasına sebep olacağı, karadan ve denizden siluet algısının bozulmasına ve doğal sit alanı özelliklerinin kaybolmasına neden olacağı ifade edilen açıklamada, sit alanlarını tahrip edeceği ve yapılacak eko-turizm alanındaki turizm tesislerine yönelik imalatların çevreyle uyum içermediği; bütüncüllüğün sağlanamadığı kaydedildi. Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Hasan Çerçiler, plan ile bölgede çok sayıda villa ve benzeri turizm tesisi gibi yapıların amaçlandığını belirterek, “Çivi dahi çakılamaz bu bölgelerin eko turizm tesisleri adı altında yapılaşmaya açılmasının önüne geçildi” dedi.