Kelebeğin Çığlığı filminin çekimleri tamamlandı

Yönetmenliğini Cengis Asiltürk’ün yaptığı Kelebeklerin Çığlığı filminin çekimleri İstanbul’da tamamlandı. Filmin 2024 yılında vizyona girmesi planlanıyor.

Cengis Asiltürk'ün yönetmenliğini üstlendiği Kelebeğin Çığlığı filminin çekimleri tamamlandı.

Bir çığlık gibi yaşayan ve başarmak isteyen insanların hayatın içinde nasıl savrulduklarına, hayata tutunamama hikayelerini beyaz perdeye aktaran film dört epizottan oluşuyor, ama ardı ardına gelen bu epizotlar, aslında bir bütünü, bir tek filmi oluşturuyor.

İstanbul’un Kayıp Rüya’sı adlı ilk epizotta, şizofren bir genç olan başkahraman Hayri İrdal’ın (Eren Sezer) zihninde yarattığı bir dünyada bocalaması anlatılıyor. Palikarya adlı ikinci epizottun başkahramanı, yaşlı bir adam (Alper Kafa), yetmiş yıllık hayatında şakta tek mutlu anına bizleri tanık ederken, ilk epizottaki Hayri İrdal onun tek dostu haline geliyor. Öteki Kadınlar adlı üçüncü epizotta, başkahramanlardan Büşra’nın (Pınar Alkan) evli bir adam olan başkahraman Hüseyin’le (Özgür Akdemir) yaşadığı saplantılı aşk anlatılıyor. İlk epizottaki Hayri İrdal bir yan karakter olarak bu hikâyenin açılmasını sağlıyor. Filmin son epizotu İki Gölgeli Kadın’da, başkahramanlar Ülfet Seher (Serli Seta Nişanyan) ile Reşat Boztepe (Altan Akışık), hayatın içindeki tüm haksızlıkları iki roman yazarı olarak bir düello halinde ortaya koyuyor.

Filmin dört epizotu mekânlar, imgeler ve kahramanlar üzerinden bağlanıyor ve bir tek film bütünlüğüne kavuşuyor. İzleyici bu dört epizotu ardışık izlediğinde esasen bir tek film izlemiş oluyor. Büyük bir beceriyle ve ustalıkla bütünleştirilen epizotların ilkinde; kör bir adama kitap okuyarak para kazanan Barkan, ikinci epizotta karşımıza Ahmet Muhip Dıranas’ın Fahriye Abla şiirindeki, kendisinden yaşça çok büyük Fahriye Abla’ya saf âşığı Barkan (Akdeniz Asiltürk) şairane bir genç olarak karşımıza çıkıyor. Barkan, üçüncü epizotta Büşra’nın acılarla dolu hayatını roman olarak yazan artık usta bir yazardır. Barkan, son epizotta, ünlü roman yazarı Ülfet Seher’in ağına düşmüş gölge bir yazara dönüşüyor.

İlk epizotta uzaklardan gelen gizemli bir hikâye anlatıcısı olan Reşat Boztepe, ikinci epizotta kılcal damar gibi iki ve üçüncü epizotları bağlıyor. Son epizotta dâhiyane bir roman yazarı olan Reşat Boztepe, Ülfet Seher tarafından bir gölge yazar haline dönüştürülmek istenince hayatın haksızlıklarına ve insanların riyakârlığına karşı isyan ediyor.

FİLMİN SÜRESİ 110 DAKİKA

Dört epizotta kimi olaylar aynı mekânlarda yaşanıyor ve böylece mekânlar da epizotlar arasındaki bağları güçlendiriyor. Dört epizottan oluşan film, şaşırtıcı bir biçimde bütünleşerek bir tek filme dönüşüyor. Son derece profesyonel bir ekip tarafından çekilen Kelebeklerin Çığlığı adlı filmin çekimleri İstanbul’da ve yakın bölgelerde tamamlandı. Hayata tutunamamış dâhiyane insanların hayatlarının gözler önüne serildiği sinema filminde saf aşkların, gölgelenmiş başarıların, isimsiz insanların serüvenleri farklı bir sinema dili üslubuyla ve şiirsel görüntülerle kurulmuştur.

Filmin yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını yapan Cengis Asiltürk, daha önceki Albatrosun Yolculuğu ve Büyülü Gerçekler filmlerinde olduğu gibi, kendisine ait “romanesk-sinema” teoremini beyaz perdeye aktarıyor.

Usta oyuncuların yer aldığı Kelebeklerin Çığlığı adlı 110 dakikalık filmin yapımcılığı Özgür Film’e ait.

Oyuncular:

Altan Akışık – Reşat

Eren Sezer – Hayri İrdal

Pınar Alkan – Büşra

Serli Sete Nişanyan – Ülfet Seher

Alper Kafa – Palikarya

Özgür Akdemir – Hüseyin

Çetin Pınarlı – Kangren

Ebru Çömlekçi – Züleyha

Zaim Güvenç – Aziz

Göksel Akdeniz Asiltürk – Barkan

Kaan Memiş – Genç Palikarya

Duygu Paracıkoğlu – Fahriye Abla

Fatma Sıla Koyuncular – Rüya

Shahzadeh N. İguel – Zeynep

Buket Tuba Güzel – Atike

Hüseyin Alemdar – Şair

Eylül – Eylül Asiltürk

Ali Tatlı – Cemil

Sevgi Ekici Doud – Anne Gül

Metin Boran – Baba Ali

Figen Genç – Figen

Serap Durmaz – Elif