Kelepçeli muayene dayatması

Kadın mahpuslar, hapishane duvarlarının ardında yalnızca özgürlüklerinden değil, en temel haklarından biri olan sağlığa erişim hakkından da mahrum bırakılıyor.

Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) Ankara Şubesi Kadın ve Hapishane Komisyonu Üyesi Av. Sipan Cizreli kadın mahpusların sağlık hakkına erişiminin sistematik biçimde engellendiğini belirtti.

Cizreli, mahpusların özellikle şehir hastanelerinde kelepçeli muayene dayatması ve hastanelerdeki mahpus odalarında kelepçeli tutulmaya zorlandıklarını belirtti.