Kelepçeli muayeneye takipsizlik kararı verildi

Bahar GÖNÜL

Samsun’da geçen yıl 19 Eylül’de genel bilgi toplama (GBT) işlemine itiraz ettiği için darbedilerek gözaltına alınan ve kelepçeli muayeneye maruz bırakılan Emir Karakum’un suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi.

Karakum, 19 Eylül 2023’te evine giderken bekçiler tarafından yapılan GBT işlemi sırasında çantasının ve üzerinin aranmasına karşı çıktığı için ters kelepçeyle gözaltına alındı. Gözaltı sırasında Karakum, polisler ve bekçiler tarafından darbedildi. Hastane muayenesine de elleri kelepçeli götürüldü. Hastanede bulunan hekimlerden polisler yanında olmadan ve elleri kelepçesiz muayene edilmeyi istedi ancak kabul edilmedi. Hatta hastaneden darbedilerek çıkarıldı ve gözaltı aracında muayene edildi. Bunun üzerine hem doktorlar hem de kolluk kuvvetleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Valilik soruşturma izni vermeyince bu kez Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz etti. Mahkeme itirazı kabul etti, soruşturma süreci başladı. Ancak 27 Ağustos’ta polisler ve hekimler hakkında takipsizlik verildi. Gözaltı sonrası gittiği hastanede darp raporunda vücudundaki izlerin eski olduğunun yazıldığını söyleyen Karakum, “Hukuksuzca işkenceyle, ters kelepçe yapılarak gözaltına alındım. Yaşadığım işkence hastanede de devam etti, doktorlar da bu işkence suçuna ortak oldular. Savcılıktan 250 sayfa evrak aldım, hepsi işkence yapanları korumak, kollamak için imzalanmış, kaşelenmiş. Karakol kamera kayıtları süre kısıtlılığı olduğu için soruşturma da yok. Bu da işkencenin üstünü örtmek için başvurulan yollardan biri” ifadelerini kullandı.