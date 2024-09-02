Kelepçeli muayeneye tepki sürüyor: İnsanlık suçu

Haber Merkezi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Can Atalay ile Tayfun Kahraman ve Osman Kavala’yı Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti. Gezi Davası hükümlülerinden Tayfun Kahraman, cezaevinden hastaneye götürülüşü sürecinde yaşadıklarını Çakırözer aracılığıyla kamuoyu ile paylaştı. Nakil aracında saatlerce elleri kelepçeli kalmak zorunda bırakıldığını ve kelepçelerin bileğini sıktığı uyarılarının dikkate alınmadığını söyleyen Kahraman, Cerrahpaşa Hastanesi’ndeki muayenesi sırasında da doktorun talebine rağmen jandarmaların odadan çıkmadığını aktardı.

Kahraman, “Şu an bir sıkıntım yok iyiyim. Esas olan bu kötü muamelenin bana yapılması değil, tüm mahkumlara yapılıyor olması ve bu kötü muamelenin normalleşip, genelleşmiş olması. Bundan sonra hiç kimseye yapılmasın diye hukuki mücadelemi veriyorum. Derdimiz kişilerle değil, bu meselenin kurumsal olarak çözülmesi, kötü muamelenin son bulması lazım” dedi. Kahraman ayrıca bileğinde oluşan morluklar ve yaralar ile doktorun talebine rağmen jandarmaların odadan çıkmadığına ilişkin hastanede tutanak tutturduğunu da belirtti.

CAN ATALAY'DAN TEPKİ

Çakırözer’in cezaevinde görüştüğü tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay da Tayfun Kahraman’a yapılan kötü muamelenin zorbalık ve işkence olduğunu, uluslararası her türlü norma aykırı olduğunu söyledi. Atalay, milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Anaysa Mahkemesi’nin hakkında verdiği ‘yok hükmündedir’ kararına Meclis’in uymamasına ilişkin de şu açıklamaları yaptı:

“Önümüzde bu Anayasa tanımazlığa Meclis’i dahi ortak etmeye çalışanlara karşı hep birlikte vereceğimiz çetin bir sınav var. Meclis bu sorun çözülmeden, bu meşruiyet krizi aşılmadan çalışmalarına nasıl başlayıp devam edecek doğrusu merak ediyorum.”

İNSANLIK SUÇU

Öte yandan Kahraman'ın doktor kontrolüne götürülürken uğradığı 'kelepçeli işkence'ye yönelik TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu bir açıklama yaptı. "Tayfun Kahraman’a yaşatılanlar işkence, gördüğü muamele insanlık suçu değil midir?" diye sorulan açıklamada, "Gezi tutuklusu arkadaşlarımız suç işlememiş; tarihsel birikimle oluşmuş mesleki etik ilkelerimiz doğrultusunda, TMMOB çatısı altında üstlenmiş oldukları görevlerin gereğini yerine getirmişlerdir" ifadeleri kullanıldı.