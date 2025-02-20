Kelepçeli muayeneyi reddeden tutuklulara disiplin soruşturması

Haber Merkezi

Urfa 1 No’lu T Tipi Cezaevi’nde, hastane nezaretinde ve tedavi aşamasında kelepçeli muayene dayatmasını reddeden tutuklulara disiplin soruşturması açıldı.

MA’nın haberine göre avukatlarıyla yaptıkları görüşmede soruşturmayı aktaran tutuklular Kerem Bilgin, Mehmet Yazar ve Şervan Muhammed, ifadeye çağrıldıklarını belirtti.

Avukatlar, cezaevindeki tutukluların hastaneye giderken aynı sorun sebebiyle tedavilerinin yapılmadığını, sıcak suya erişimlerinin sorunlu olduğunu, odalarında ısınma problemleri çektiklerini, aile ziyaretlerinde ailelerin çıplak aramaya varacak şekilde arandıklarını ifade etti.