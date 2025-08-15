Kelepçeli muayeneyi reddettiği için tedavi edilmeyen tutuklu Simay Ada Kart'a soruşturma

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) MYK üyesi Simay Ada Kart, 24 Ocak'tan bu yana tutuklu. 8 Mart’tan beri Gebze Kadın Kapalı Hapishanesi'nde bulunan Kart, kelepçeli muayene kabul etmediği için tedavi edilmediğini ve cezaevi yönetiminin "tedavi olmama" suçlamasıya soruşturma başlattığını belirtiyor.

Gönderdiği mektupta 4 Ağustos gecesi birden bire vücudunun kıpkırmızı olduğunu, yanmaya başladığını ve gardiyanlara haber verdiğini belirten Kart, hapishane idaresinin 112'yi aradığını, gelen sağlık ekiplerinin muayene ettikten sonra hastaneye sevk edilmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Darıca'daki Farabi Hastanesinin acil bölümüne götürüldüğünü belirten Kart, "Muayeneden önce kelepçenin açılmasını istedim. Henüz doktor bir şey söylemeden, benimle gelen gardiyan ve jandarma doktora 'Tedavi için kelepçenin açılmasına gerek yok, tedaviyi önleyecek bir durum yok' diyerek yönlendirmeye çalıştı" dedi.

"ŞİKAYETLERİM ARTTI"

Doktorun ilk etapta jandarma ve gardiyanı dinlemediğini ve damar yolu açmak için kelepçeyi çıkardığını kaydeden Kart, serum takılması için başka bir alana görüldüğünü ve yine kelepçe takıldığını belirtti. Kelepçeli tedaviyi kabul etmeyeceğimi belirttiğim halde jandarma ve gardiyan aynı yaklaşımlarını sürdürdü diyen Kart, "Hatta jandarma 'Sen buraya tedavi olmaya değil, eylem yapmaya gelmişsin' dedi" ifadelerini kullandı.

Doktorla görüşme isteğine jandarmanın "Burada muhatap bulamazsın" dediğini aktaran Kart, "Nihayetinde doktor geldi ve o da kelepçemi çözmedi. Kelepçeli muayene dayatması yüzünden tedavi olamadım ve şikayetlerim arttı" dedi.

BİR GARİP SORUŞTURMA

Hapishaneye döndüğünde yaşadıklarının bununla sınırlı kalmadığını ifade eden Kart, "Kelepçeli muayeneyi reddettiğim için soruşturma açıldı. Hapishane idaresi '...gerekli olan güvenlik önlemi olan kelepçeyi reddetmeniz üzerine tedavi olmadan kuruma geri dönme suçunu işleyip işlemediğinizin tespiti için hakkınızda soruşturma başlatıldı' diyerek savunma istedi" dedi. Kart, yaşadıklarına ve hakkında açılan keyfi soruşturmaya dair suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.