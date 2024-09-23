Kelepçeye karşı çıktı, hastaneye gitmedi

Haber Merkezi

Hastane sevki sırasında ellerini sıkan kelepçeye karşı çıkan tutsak siyasetçi Günay Kubilay, hastaneye gitmeyi reddederek, askerler hakkında şikâyetçi oldu.

Kobani Davası tutsaklarından biri olan ve Sincan 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Sözcüsü Günay Kubilay, hastane sevki sırasında ellerini sıkan kelepçeye karşı çıktı ve hastaneye gitmeyi reddetti. MA’nın haberine göre; Kubilay, diş rahatsızlığı nedeniyle 18 Eylül’de Ankara Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ndeki Çene Cerrahi Bölümü’ne götürülmek istenirken elleri kelepçelendi. Kubilay, askerlerin kelepçeyi sıkmasına itiraz etti.

Kubilay, kelepçelerin çok sıkı olduğunu, ring içinde bu şekilde durmanın işkenceye denk geleceğini, 7-8 saat ring içinde bekletilme olasılığına karşı kelepçelerle yemek yemenin mümkün olmadığını ve kelepçenin gevşetilmesini istedi. Ancak Kubilay’ın bu talebi, “Gevşetmiyoruz, geliyorsan gel” denilerek reddedildi. Kubilay, söz konusu duruma tepki göstererek, hastaneye gitmedi.

SORUŞTURMA TALEBİ

Kubilay, Adalet Bakanlığı, Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu (İHİK), Jandarma Genel Komutanlığı, Sincan Cezaevleri Kampus Jandarma Alay Komutanlığı’na dilekçeyle başvuruda bulunarak gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını talep etti.