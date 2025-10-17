Kelime oyunuyla sansür

LGBTİ+'ların yaşam hakkına kısıtlama getirecek düzenlemelerin yer aldığı 11’inci Yargı Paketi’nin taslak metnindeki sansür maddesi de dikkati çekti. AKP'nin yalanladığı taslak metinde, “BTK’ye içerikten çıkarma” yetkisine ilişkin bir düzenleme yer aldı. Anayasa Mahkemesi (AYM) “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Kanunu”nun sekizinci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan düzenlemeyi Ekim 2023’te iptal etti. Kararda “İçeriğin çıkarılması” düzenlemesinin, “İfade özgürlüğüne aykırı” olduğu belirtildi.

İLK DENEME

İptal edilen düzenleme, 10’uncu Yargı Paketi ile kamuoyunun önüne konuldu. Paketteki düzenleme ile BTK Başkanı’na ve sulh ceza hakimliklerine, “İçerik kaldırma ve bant daraltma yetkisi” verilmesi öngörüldü. Düzenleme, kamuoyundaki tepkinin ardından geri çekildi. Tepki üzerine geri adım atılan düzenleme, bu kez de 11’inci Yargı Paketi taslağında yer aldı. Kurumların görüşüne açılan taslak metnin 23’üncü maddesinde AYM kararının arkasından dolaşıldığı görüldü.

YENİDEN YAZILDI

Bu kapsamda, AYM’nin iptal ettiği maddede yer alan, “İçeriğin çıkarılması” ifadesi, sunuculardan veya barındırılan içerikten çıkarılması yerine "internet ortamından çıkarılması” şeklinde yeniden yazıldı. Düzenlemenin gerekçesi ise “Söz konusu içerikler, gerektiği durumda geri döndürülebilir şekilde internet ortamından çıkarılacaktır” olarak açıklandı.