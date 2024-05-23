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Kemah’ta trafik kazası: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 23.05.2024 16:19
  • Giriş: 23.05.2024 16:19
  • Güncelleme: 23.05.2024 16:19
Kaynak: İHA
Kemah’ta trafik kazası: 1 yaralı

Erzincan’ın Kemah ilçesinde minibüsün yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarından Kemah - İliç kara yolu üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, pazarcılık yapan Nurettin Taylan idaresindeki minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak yan yattı.

Kazada sürüsü Taylan yaralandı. Ambulansla İliç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

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